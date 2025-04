Batida entre carro e moto deixa mulher em estado grave; VÍDEO

Uma mulher sofreu um grave acidente de moto na tarde dessa segunda-feira, 14, na rua Javari, localizada no Residencial Amazonas, zona oeste de Franca.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima, que estava em uma motocicleta, sofreu uma queda violenta após a colisão frontal com um carro modelo Citroën Cactus, que invadiu a pista contrária para acessar uma outra rua. O impacto foi tão forte que causou uma fratura exposta da vítima.

“O corpo dela voou e bateu na guia. O próprio corpo pressionou a perna contra a guia e isso empurrou o osso para fora”, relatou uma testemunha. Ela disse que a cena foi chocante, com muito sangue no momento do impacto.