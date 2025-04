Franca Basquete bate o Vasco e soma 12 vitórias seguidas

O Sesi Franca Basquete venceu o Vasco por 91 a 66 na noite desta quinta-feira, 10, no ginásio "Pedrocão", pelo returno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2024/2025.

O primeiro período do jogo foi equilibrado, com placar baixo: 18 a 15 para os francanos. Os comandados de Helinho Garcia partiram para cima no segundo quarto, ganhando por 21 a 11. Intervalo: Franca 39 x 26 Vasco.

A equipe carioca venceu o terceiro período por 21 a 20. Sem dar chances ao Vasco, o time francano desequilibrou no último quarto por 32 a 19. Final: Franca 91 x 66 Vasco.