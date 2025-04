Sesi Franca pega o Vasco no Pedrocão pelo NBB nesta quinta-feira

O Sesi Franca Basquete enfrenta o Vasco da Gama, na noite desta quinta-feira, 10, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela antepenúltima rodada da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

A equipe comandada por Helinho Garcia está embalada na competição brasileira com 11 vitórias consecutivas. O time francano está na 3ª colocação, com 22 vitórias e 9 derrotas, em 31 jogos. O Vasco está na 6ª posição, com 18 vitórias e 14 derrotas, mas com um jogo a mais do que o Franca.

O ala/armador Georginho quer manter a boa fase nesta reta final da fase regular do NBB. “A gente vem de uma sequência de vitórias e precisa manter isso. Estamos com uma intensidade muito grande defensiva nas últimas partidas. Isso é a chave para conquistarmos as vitórias. A gente tem um elenco muito amplo extenso, então a gente consegue explorar cada jogador”.