Prefeito critica vereadora por abstenção de voto: 'não é assim'

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 9, para comentar a aprovação do projeto de lei que aprovado pela Câmara Municipal que libera R$ 26,2 milhões para o recapeamento de ruas em Franca. Na sua postagem, ele criticou a única vereadora que não votou a favor da proposta: Marília Martins (PSol).

No vídeo, o prefeito comemorou a aprovação e disse que os recursos serão usados para melhorar as condições do asfalto na cidade. A proposta foi aprovada na sessão de terça-feira, 8, na Câmara Municipal.

“Mais segurança e mais facilidade no trânsito para ir e vir do trabalho, da escola ou do lazer, com segurança e retornar a casa”, disse Alexandre Ferreira, exaltando os benefícios do projeto.