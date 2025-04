Estado lança programa Rota do Café com região de Franca no mapa

O Governo do Estado de São Paulo lançou o programa Rotas do Café nesta terça-feira, 8, durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O evento contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outras autoridades, como a deputada estadual Delegada Graciela (PL).

A iniciativa tem o objetivo de fomentar o turismo e a cultura ligados à produção cafeeira no estado, valorizando a história, a economia e as tradições das regiões produtoras.

A região de Franca é destaque no programa da Mogiana Paulista, envolvendo sete municípios: Cristais Paulista, Franca, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria e Jeriquara.