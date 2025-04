Motorista é arremessado do carro após avançar sinal em Franca

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 7, no cruzamento das avenidas Champagnat e Alonso y Alonso, na região central de Franca . Uma das vítimas chegou a ser arremessada do próprio carro.

Com a força do impacto, o motorista do carro branco foi lançado para fora do veículo. Ele permaneceu caído no asfalto até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O homem foi socorrido com um ferimento grave na perna e encaminhado à Santa Casa de Franca.

Duas pessoas que estavam no outro carro também ficaram feridas e foram levadas por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital da cidade.