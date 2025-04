Franca registra mais de um furto de veículo por dia em 2025

Na madrugada desta segunda-feira, 7, por volta da 1h, um outro caso chamou atenção no bairro Residencial Baldassari. A biomédica Naira Cabral teve o carro arrombado. O veículo ficou no meio da rua com as portas abertas, mas não chegou a ser levado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, com um cobertor nas costas, se aproxima do veículo estacionado. Com facilidade, ele abre a porta, retira alguns pertences, desengata o freio de mão e tenta empurrar o carro para fugir. Sem sucesso, desiste da ação, abre o capô, furta a bateria e foge com o equipamento debaixo dos braços.

Naira estava trabalhando quando recebeu a notícia do crime. Ela relatou que ficou no prejuízo, porque teve que comprar outra bateria e o criminoso usou o limite de R$ 500 do cartão de crédito para fazer compras.