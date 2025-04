Crueldade em Restinga: Cavalo cai de exaustão e é agredido

Uma cena de maus-tratos a um cavalo revoltou moradores e autoridades em Restinga. As imagens da agressão foram registradas na noite do último sábado, 5, mas só chegaram oficialmente às autoridades nesta segunda-feira, 7, após repercutirem nas redes sociais.

O vídeo mostra dois homens montados sobre o animal que, visivelmente exausto, cai no meio da rua. Mesmo após a queda, os agressores continuam a puxá-lo com força pelo cabresto e desferem chutes para que o cavalo se levante. Sem forças, ele permanece deitado no chão.

A situação gerou indignação não apenas entre internautas, mas também entre representantes do poder público. Os vereadores Ruan Vitor (Podemos) e Gisnésio Lopes (MDB) compareceram à delegacia de Restinga para apresentar formalmente o caso à Polícia Civil e solicitar a identificação dos responsáveis.