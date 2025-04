Mulher vence luta contra o câncer em Franca: 'Nunca perdi a fé'

Venancia Maria de Lima Costa, de 59 anos, foi diagnosticada com câncer de colo do útero em 2023, após exames de rotina. Após o diagnóstico, foi descoberto um tumor no pulmão. A mulher, mototaxista em Franca, realizou o tratamento no Hospital do Câncer, do Grupo Santa Casa de Franca, e comemora a recente vitória contra a doença.

Nascida no Maranhão, Venancia trabalhava nas ruas de Franca há pelo menos 23 anos. Ela, considerada uma mulher muito ativa, contou como perdeu essa autonomia, parou de trabalhar e passou a depender de outras pessoas. “Nos momentos difíceis, meus filhos foram minha fortaleza; durante todo o meu tratamento, eles estiveram ao meu lado, cuidando de mim. Os quatro estiveram presentes. Senti-me muito amada e amparada por eles”, disse.

Sobre o processo de tratamento, a mulher falou sobre como o psicológico foi essencial para o sucesso na luta contra o câncer. “Nunca perdi a fé e sempre encarei essa doença como qualquer outra; nunca me enfraqueci nem pensei na morte (...); o que mais me ajudou foi meu psicológico, com muita fé, eu sempre pensei no melhor.”