Acidente entre moto e caminhão mata motociclista na Anhanguera

Um motociclista morreu após grave acidente na noite deste domingo, 6, na rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a batida aconteceu no fim da noite, no sentido São Joaquim da Barra a Orlândia, na altura do km 387.

Um caminhão, modelo F-4000, trafegava pela faixa da direita quando, por motivos a serem esclarecidos, atingiu a traseira de uma motocicleta Honda Titan 150.