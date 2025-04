Servidores protestam e xingam o prefeito; gestão mantém silêncio

Durante o protesto, o presidente do sindicato, Fernando Nascimento, reforçou a disposição da categoria em negociar, sinalizando com a aceitação de um possível parcelamento das reivindicações salariais. Sem retorno da prefeitura, os servidores realizaram um ato simbólico, cercando o prédio, e seguiram em marcha até a sede do sindicato.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) foi o principal alvo das críticas. Manifestantes cobraram insistentemente sua presença e seu posicionamento, mas, segundo o sindicato, ele não estava no prédio durante o protesto.

No momento dos gritos, o prefeito postava vídeos no Instagram de sua presença em um evento de produtores de café, onde discursou em apoio aos participantes. Com gritos como "Desce aqui, Xandão" e "Prefeito, teimoso", os servidores exigiram um canal direto de negociação e demonstraram insatisfação com o distanciamento do chefe do Executivo. Não foram atendidos.

Para os servidores, o silêncio da gestão simboliza o descaso com o funcionalismo e com os serviços prestados à população. Mesmo com a abertura do sindicato para discutir alternativas, como o parcelamento das demandas, a administração municipal manteve o silêncio. “Alexandre nos odeia; é óbvio”, gritava um servidor, bastante irritado.