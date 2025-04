Prefeitura recolhe mais de 10 toneladas de lixo em Arrastão

A Prefeitura de Franca recolheu mais de 10 toneladas de lixo durante o Arrastão da Dengue realizado no último sábado, 5, no Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade. A ação, promovida pelas secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura, tem como objetivo combater os focos do mosquito Aedes aegypti e reforçar a conscientização da população sobre os cuidados com a dengue.

Esta foi a nona edição do mutirão, que já passou pelos bairros: Éden/Palma, Aeroporto 3, Santa Bárbara, São Sebastião, Leporace, Santa Terezinha, Jardim Tropical, Conceição Leite e Santos Dumont.

Segundo a Prefeitura, paralelamente ao recolhimento de entulhos e objetos que podem acumular água, foi realizada uma ação de orientação na feira livre da Estação, com distribuição de materiais informativos e conversas diretas com comerciantes e moradores.