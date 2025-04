Mulheres no Brasil

A respeito deste fato, a senadora Mara Gabrilli publicou artigo no jornal ‘O Estado de São Paulo’ no último dia 30, sob título ‘Luto, indignação e retrocesso para as mulheres’, onde lembrou que ‘a fala do presidente não é apenas infeliz. Ela normaliza o machismo estrutural que nos silencia e, no extremo, nos mata. Que faz com que meninas sejam estupradas e responsabilizadas pela violência que sofreram. E faz com que mulheres assassinadas tenham sua honra questionada’. Mais adiante, referindo-se a casos de feminicídio e outras brutalidades de amplo conhecimento público, comentou: ‘É inadmissível que, diante desse cenário, Lula se cale sobre a violência contra as mulheres. Um presidente deveria se comprometer com o fim dessa violência. Deveria reafirmar a importância das mulheres em espaços de liderança pelo que pensam, fazem e transformam. Não pelo que aparentam.’

Os números acima registrados e oriundos de documento do próprio Ministério das Mulheres, as considerações de Mara Gabrilli e as diversas reflexões sobre o tema que vêm embasando artigos na mídia talvez expliquem por que o índice de desaprovação das brasileiras ao governo Lula superou pela primeira vez a aprovação na pesquisa publicada na quarta-feira pelo Instituto Quaest. O combo pesou.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.