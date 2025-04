Empresário de Franca acusado de elo com CV responde por 6 crimes

O empresário de 40 anos preso em casa, no bairro São Joaquim, em Franca, acusado de integrar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, responde por seis crimes na Justiça, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que comanda a Operação Contenção.

Tiago Ferreira dos Santos foi preso na manhã desta quinta-feira, 10, na zona oeste de Franca, durante a operação realizada em conjunto pelas Polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Santos, que já foi dono de um lava-jato e até de uma fábrica de calçados, era um dos alvos de mandado de prisão por envolvimento com uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou em um ano R$ 6 bilhões, segundo as investigações, financiava e dava suporte logístico ao CV (Comando Vermelho) e também ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi preso em cumprimento de mandado prisão por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, evasão de dívidas, uso de documento falso e operação de instituição financeira ilegal.

A prisão aconteceu por volta das 7h da manhã. Dentro da residência, os agentes também apreenderam computadores, aparelhos eletrônicos e um celular que será analisado em busca de novas provas. O empresário foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

Na cidade de Franca, além da prisão de Tiago, há mais sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados à investigação. A operação faz parte de uma força-tarefa nacional para desmantelar o braço financeiro das facções, que movimentam bilhões em atividades ilegais por todo o território brasileiro.