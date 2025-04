.

Conheço-o há anos



Sim, o prezado Dr. Josué de Souza (que milita no setor de medicina ortomolecular). Sua clínica, hoje, é um referencial no centrinho da cidade: rua Dr. Jairo Amâncio de Castro, ao lado de onde foi uma das entradas da Eufrauzino. Do outro lado, a pequena rua, onde ele está muito bem localizado, de um lado pela Cidinha Braga Contabilidade e do outro (lado de baixo) pela Clínica da Dra. Daniela Salgado. Ele (foto) atende hoje na sua famosa All Ortho, onde anteriormente funcionava a clínica do cirurgião plástico Dr. Luís Fernando Nomelini Marteleto. Um local excelente, que vive com a agenda abarrotada por pacientes, sempre lotada. A clínica é muito famosa e bem equipada. Um número incontável de pessoas faz questão de ser atendido pela All Ortho e, claro, pelo seu diretor, Dr. Josué. Tudo muito bom, moderno, confortável e digno de nota e elogios.

Recebendo os meus parabéns