Carro capota após mãe buscar filha em creche em Franca

Um acidente no cruzamento das ruas Paraná e Padres Agostinianos, no bairro Santo Agostinho, em Franca , assustou moradores na tarde desta segunda-feira, 31.

Com o impacto, a Pajero capotou e ficou com as rodas para cima, enquanto o Cobalt sofreu danos na parte frontal. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Após o ocorrido, a motorista do Cobalt passou mal e, por precaução, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Os bombeiros destombaram a Pajero, e os policiais militares sinalizaram o cruzamento, interditando temporariamente a Rua Paraná com cones para garantir a segurança do trânsito.