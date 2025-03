Aluno de 12 anos sofre bullying e família registra BO em Franca

Uma denúncia de que um aluno de 12 anos estaria passando por situações de bullying acabou no registro de um boletim de ocorrência em Franca. A criança, que estuda na Escola Estadual “Capitão José Pinheiro de Lacerda”, foi transferida de uma escola em uma cidade da região, no começo de 2024, e, desde que chegou na nova escola, teria sido alvo de maus-tratos partindo de outros alunos.

O pai do garoto procurou a reportagem do portal GCN/Sampi e relatou o que estaria acontecendo com seu filho. Segundo ele, em dezembro de 2024, o filho teria chegado em casa reclamando de dores abdominais e de cabeça. Ao levá-lo ao hospital, os médicos apontaram um possível caso de ansiedade.

Após o período de férias, o garoto voltou à escola e, no dia 21 de fevereiro, procurou a direção da escola pela primeira vez para relatar o que vinha sofrendo. Ele teria contado que sofria bullying de dois meninos de sua própria turma e mais um de outra turma. Segundo o pai, a direção da escola teria suspendido os alunos por um dia, porém, mesmo com as medidas tomadas, os episódios seguiram acontecendo.