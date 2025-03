Jovem cai de moto durante racha na Ronan Rocha; ASSISTA

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de quatro jovens realizando manobras perigosas com motocicletas na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista. O racha teria sido gravado na tarde desse domingo, 30. Um dos rapazes perdeu o controle da moto e caiu no asfalto.

Imagens gravadas pelos próprios motociclistas mostram as manobras imprudentes: eles se deitavam sobre as motos, mudavam de marcha com as mãos e pilotavam em alta velocidade. Em um trecho do vídeo, é possível notar que um dos jovens estava de chinelo e outro completamente descalço.

O acidente ocorreu quando um dos motociclistas não conseguiu manter o equilíbrio e caiu. O vídeo termina com os amigos voltando para ajudá-lo.

A concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia, informou que não há registro oficial do acidente. Segundo a equipe de imprensa da empresa, os próprios jovens retiraram a moto e socorreram o amigo antes da chegada de qualquer autoridade ao local.