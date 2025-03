Cabeleireira entra em estado vegetativo e família pede ajuda

A cabeleireira Claudia Aparecida da Silva, de 50 anos, muito conhecida e querida no bairro Jardim Primavera e no Leporace, em Franca , está em estado vegetativo sem prognóstico de recuperação, após uma série de crises respiratórias que culminaram em uma parada cardíaca. A comunidade agora se mobiliza para ajudar a família a enfrentar os custos do tratamento e dos cuidados intensivos que ela necessita.

No dia 22 de fevereiro, enquanto estava no rancho com amigos, Claudia teve uma nova crise respiratória e precisou ser levada às pressas para um atendimento médico em Cristais Paulista. De lá, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde sofreu uma parada cardíaca que durou cerca de 15 minutos. A falta de oxigenação no cérebro durante esse período causou sequelas irreversíveis, levando-a a um estado vegetativo.

Desde então, Claudia passou por tratamento intensivo na UTI do Hospital do Coração e, em breve, receberá alta hospitalar. No entanto, sua condição exige cuidados intensivos 24 horas por dia, fornecidos por profissionais de saúde. Atualmente, ela respira com a ajuda de um dispositivo Bipap por traqueostomia, se alimenta e recebe medicação por sonda e depende de fraldas ou sonda urinária.

Pequenos sinais de esperança e o apoio da comunidade

Apesar do diagnóstico desanimador, Claudia demonstrou algumas pequenas melhoras, como a capacidade de abrir os olhos, mexer a cabeça e a boca. Histórias de outras pessoas que superaram condições similares trazem um fio de esperança para seus familiares e amigos, que não desistem da possibilidade de recuperação.