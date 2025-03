Domine oratória, comunicação e negociação com o curso da ACIF

Negociar com confiança, liderar reuniões com segurança, apresentar ideias com clareza e impactar nas redes sociais: essas são apenas algumas das habilidades que serão desenvolvidas no novo curso de oratória da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca).

Com foco prático e voltado ao ambiente empresarial, a qualificação será realizada entre os dias 7 e 16 de abril, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, no Centro de Educação Empresarial da ACIF. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (16) 9 9187-6239.

“Durante as aulas, os participantes vão aprender a superar o medo de falar em público, prender a atenção da audiência, utilizar argumentos racionais e emocionais, além de incorporar humor, linguagem adequada e técnicas de condução de eventos e reuniões. Tudo isso por meio de oficinas dinâmicas e interativas”, conta a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório.

A formação será conduzida pelo especialista em gestão de pessoas Juscelino Neves, a terapeuta Neida Marques e a fonoaudióloga Sabta Nunes.

As vagas são limitadas. Entre em contato e garanta a sua: bit.ly/3PAHj57.

Serviço

Curso de Oratória da ACIF

Datas: entre 7 e 16 de abril, de segunda a sexta-feira.

Horário: das 19h às 22h.

Local: ACIF – entrada pela Rua Major Claudiano, 1907.

Informações e valores: WhatsApp bit.ly/3PAHj57 (consultora Fabiana Limonte).