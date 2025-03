Caminhar



A Caminhar presta serviços na modalidade de Unidade Referenciada da Assistência Social, com foco no atendimento a pessoas com deficiência de todas as idades. Nos dias 7 e 8 de abril, acontece a 21ª Jornada Caminhar, com o tema "A Importância do Esporte no Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência". O evento será realizado no Auditório Profª Edna Maria Campanhol, no Uni-Facef, sempre às 19h. Haverá rodas de conversa e palestras com grandes nomes do esporte, como Chuí e Fausto Gianechini. A entrada será 1 kg de alimento. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 99402-9118. Muito obrigada pelo convite, Bete Salloum, fundadora da entidade, que está na foto ao lado do marido, Antônio Salloum.