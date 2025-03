Tim-Tim



Vamos antecipando felicitações ao Guilherme Gianecchini, dessa família de médicos, dentistas, atletas e artistas, inclusive, quando ele passa para uma nova idade. Filho do Anginho, irmão do médico Ulisses, sobrinho do Fausto e primo do ator Reinaldo Gianecchini. E, acima de tudo, pessoa do mais fino trato. Casado com a psicóloga Karla Palermo Gianecchini, com quem tem os filhos João Vítor e Giulia. Parabéns ao Guilherme e nosso abraço a todos.