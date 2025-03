Acidente entre carro e moto mata motorista do Samu em MG

Segundo informações apuradas, o motorista do carro, de 43 anos, não possui CNH e apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi detido pela Polícia Militar e teve a prisão decretada pela Polícia Civil.

“O Cissul (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas) Samu, com grande pesar, comunica o falecimento de Carla Oliveira Rodrigues, condutora de ambulância da Base Descentralizada de Delfinópolis, que atuava com o propósito de salvar vidas. Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas de trabalho”, compartilhou o órgão.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Carla.