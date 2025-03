Lindsay foge de servidores em protesto; vereadora se diz agredida

Ela seguiu, destacando que não há justificativas para agressões. "Isso não se faz com ninguém. Nada com agressão, nada. Ninguém vai a lugar nenhum agredindo as pessoas. Eu nunca foi assim com ninguém. Nunca parti para cima de ninguém. Nunca fiz isso com pessoa nenhuma. Aguento xingamentos, palavrões, (podem) fazer o que eles quiserem, mas partir para cima de mim, não", afirmou.

Vereadores ouviram presidente do sindicato, segundo Lindsay

Finalizando a entrevista, feita via mensagem de áudio no WhatsApp, Lindsay afirmou que o projeto foi votado a pedido do presidente do sindicato, Fernando Nascimento. "Quem foi lá e falou com os vereadores para que o projeto fosse aprovado dessa forma, sem prejudicar os servidores, foi o presidente do sindicato", disse.