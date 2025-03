Precisamos falar sobre o Jamie

Muitos dos que viram a série estão usando as redes para comentar a estética dos planos-sequência que favorecem a proximidade do espectador com os personagens; mas, principalmente, para expor o impacto que o enredo desperta ao mostrar um menino inglês de treze anos que mata a facadas sua colega de classe da mesma idade.

As similaridades entre o filme e a série podem ser percebidas na escolha do assunto, da faixa etária e do status social dos protagonistas, do tipo de crime que estes cometeram e o grande impacto de seus atos sobre as famílias. Diferença a registrar é que o primeiro foi inspirado na ficção; a segunda, na vida real, através de fatos encontrados pelo roteirista Stephen Graham na crônica policial britânica.

Tomo emprestado para este comentário o título de um filme, ‘Precisamos Falar Sobre o Kevin’, de nacionalidade britânica, dirigido por Lynne Ramsay, estrelado por Tilda Swinton, baseado em livro homônimo de Lionel Shriver. Lançado em 2011, laureado com o Globo de Ouro, recebido na época com perplexidade pelo público, conta a história de Kevin, adolescente de classe média que se torna assassino. É o mesmo tema de ‘Adolescência’, série de quatro episódios que a Netflix disponibilizou neste março para assinantes e já se tornou a mais vista na história do canal de streaming. Jamie é o nome do protagonista.

Pais, avós, familiares, educadores, adultos preocupados vêm demonstrando necessidade de falar sobre Jamie Miller, sua família, seus amigos, interesses, escola, comunidade e, sobretudo, as motivações que o levaram a cometer o crime. Elas são várias, complexas e intrincadas: em nenhum dos quatro episódios encontram-se respostas claras e únicas porque o diretor não as desvela de forma objetiva, apenas mostra, e já de início, a situação traumática, instigando o observador a questionamentos que abrangem, além dos citados, as relações do garoto com o sexo oposto, seu modelo de masculinidade e sua saúde mental. Aos olhos dos que assistem, camadas de informações vão se adensando para fornecer pistas sobre o comportamento homicida do adolescente.

Ou, talvez fosse melhor dizer, o comportamento dos adolescentes neste período da história onde humanos estão vivendo revolução extraordinária, a digital, cujos efeitos são sentidos de forma impactante. Todo adolescente sofreu com inadequações, estranhamentos, inquietações, inseguranças- independente da época histórica em que esteve inserido. Mas parece que na contemporaneidade as dificuldades se diferenciam das enfrentadas pelos de outras gerações- a dos avós e dos pais, por exemplo. E até mesmo pelos nascidos nas últimas décadas do século passado e já eram adultos quando surgiu o smartphone em 2009, marco de transformações radicais no modo de viver.

‘A migração em massa da infância para o mundo virtual interrompeu o tipo de desenvolvimento social que vigorou por séculos e isso afetou o sistema neurológico dos humanos’, afirma o psicólogo inglês Jonathan Haid, autor do livro ‘A Geração Ansiosa’, lançado neste 2025 e já tornado best-seller no Reino Unido. Para Haid, a interrupção brusca de paradigma gerou ansiedade social, privação de sono, fragmentação da atenção, aparecimento de vícios, angústia e depressão nos adolescentes de nosso tempo. Na obra, o autor explora esses fenômenos crescentes e os atribui à transição radical de uma infância baseada em brincadeiras de rua, em clubes, com vizinhos, na escola, características do passado recente, para uma infância individualista, norteada por telefones, condenada ao afastamento físico no presente.