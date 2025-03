Franca Basquete vence o Fortaleza e encerra excursão no Nordeste

O Sesi Franca Basquete terminou sua excursão pelo Nordeste do país com vitória sobre o Fortaleza, por 83 a 74, na noite desta sexta-feira, 28, no Ceará, pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2024/2025. O outro resultado positivo havia sido contra a Unifacisa, na quarta-feira, 26.

O time francano segue na terceira posição da competição, com 19 vitórias e 9 derrotas, enquanto o Fortaleza é o lanterna, com 8 triunfos em 29 jogos.

O primeiro período foi bastante equilibrado, com Franca vencendo por 21 a 17. As duas equipes trocaram pontos no segundo período; o time da casa venceu o quarto por 21 a 18, mas a equipe paulista foi para o intervalo na frente: 39 a 38.