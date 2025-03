Franca Basquete recebe prêmio Clube Formador 2024 pelo CBC

Prior destacou que o prêmio incentiva o clube e a cidade a continuar o processo de formação e resultando em conquistas. “O evento foi muito prestigiado, com presença de vários atletas olímpicos, entre eles, Rebecca Andrade e autoridades do esporte nacional.”

O técnico do Sesi Franca, que jogou praticamente sua carreira toda no Franca, conhece bem o trabalho que é desenvolvido no clube desde suas categorias de base. “Esse prêmio é motivo de muito orgulho e mostra o quanto é importante o caminho trilhado pelo clube, onde uma unidade de planejamento envolve todos os técnicos, que compartilham seus conhecimentos e suas formas de pensar. Esse trabalho gradativamente vai oferecendo todo o respaldo aos atletas e aos técnicos, para que, quando um jogador é trazido de uma categoria e colocado em uma categoria superior, seja possível extrair uma qualidade muito importante, dando confiança e tranquilidade ao jogador.”

O Sesi Franca conta com todas as categorias em atividades desde a iniciação com 12 anos. “É um trabalho árduo de todos os técnicos, jogadores, diretoria, mas que realmente é algo que nos orgulha muito da forma que é feita.”