Justiça nega liminar e servidores aposentados seguem exonerados

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou liminar nesta quinta-feira, 27, aos servidores aposentados que foram exonerados pelo prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB), em janeiro deste ano.

Após as demissões, 26 dos 29 servidores afetados pela medida do prefeito do município, que fica a 10 km de Franca, entrou com ação pedindo a suspensão dos efeitos da exoneração, com imediato retorno do requerente às atividades profissionais na municipalidade e o restabelecimento do pagamento dos vencimentos.

Em despacho desta quinta-feira, o juiz da Vara da Fazenda Pública de Franca, Aurélio Miguel Pena, indeferiu o recurso, acompanhando a posição do Ministério Público.