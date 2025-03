Franca Basquete enfrenta Fortaleza fora de casa pelo NBB

A bola subirá para Sesi Franca Basquete e Fortaleza nesta sexta-feira, 28, às 19h30, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza (CE), pelo segundo turno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2024/2025.

Será o segundo jogo seguido da equipe francana no Nordeste do país. Os comandados de Helinho Garcia venceram o Unifacisa por 83 a 71 na quarta-feira, 26, em Campina Grande (PB). O cestinha do time paulista foi o pivô Wesley Castro, que anotou 16 pontos. Na sequência, o ala David Jackson, com 15 pontos, e o ala-armador Didi, com 14.

Helinho reforçou a importância do descanso entre as partidas e focar em correções para enfrentar o Fortaleza. “Algumas variações e melhoras têm que ser feitas e, é como eu falo, independentemente da derrota ou da vitória, é a gente fazer uma avaliação honesta em busca de melhorar pontos que nós podemos melhorar, corrigir pontos que nós temos que corrigir e, claro, partir com tudo para que a gente possa buscar uma vitória”, afirmou.