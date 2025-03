Protesto afeta atendimento e pacientes passam madrugada no PS

Com a movimentação dos funcionários, a unidade está priorizando apenas os casos mais graves. A situação tem gerado indignação entre os pacientes que necessitam de atendimento, mas não se enquadram nas situações de emergência.

A saúde pública segue sendo um problema para os francanos. O Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", o principal de Franca , enfrenta uma crise no atendimento devido ao protesto dos servidores da saúde. Pacientes relatam tempos de espera superiores a cinco horas, com alguns passando a madrugada inteira aguardando assistência médica.

Outros contam que, mesmo em estado debilitado, tiveram de aguardar horas para receber atenção médica. "Fiquei a madrugada toda esperando atendimento, isso é um absurdo, entendo que estão de greve, mas e a gente? Como que fica?", desabafa outra paciente.

A situação se estende ao longo desta sexta-feira, 28, sem previsão de normalização do atendimento. A equipe do portal GCN/Sampi esteve presente na tarde no pronto-socorro e foi possível constatar cerca de 180 pessoas aguardando atendimento, algumas há pouco tempo e outros há horas.

Familiares e pacientes cobram providências das autoridades para minimizar os impactos da paralisação e garantir assistência a todos que necessitam de cuidados médicos urgentes.