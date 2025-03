Mulher que sofreu ataque de pit-bulls continua em estado grave

Segue internada em estado grave a mulher de 43 anos que foi brutalmente atacada por cães no início da manhã dessa quarta-feira, 26, e sofreu ferimentos graves. Mesmo após cirurgias, ela corre risco de perder membros. O que pode ter motivado os animais foi ela tentando separar uma briga entre eles. O ataque chocou vizinhos que ouviram seus gritos.

A mulher foi brutalmente atacada por seus três cães, em uma chácara no bairro Recreio Campo Belo. Os gritos de socorro e os latidos desesperados chamaram a atenção dos vizinhos, que iluminaram o local com os faróis do carro e presenciaram a cena aterrorizante.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e uma viatura que patrulhava a região chegou rapidamente ao local. Os agentes se depararam com a vítima sendo dilacerada pelos animais e precisaram agir com urgência. A chácara estava trancada com corrente e cadeado, exigindo que os policiais cortassem a trava para entrar.