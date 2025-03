Pastoral do Menor abre vagas com salários de até R$ 2,7 mil

A Pastoral do Menor de Franca está disponibilizando duas vagas de emprego na instituição. A Organização da Sociedade Civil publicou as vagas no diário oficial da Prefeitura de Franca nesta sexta-feira, 28.

A Creche Ana Carolina Manfredi, localizada no bairro São Jerônimo, está com uma vaga aberta para educador(a) com salário de R$ 2.700, além de benefícios como vale alimentação de R$ 199,12, refeição na unidade, seguro de vida e assistência saúde. A carga horária é de 44 horas semanais, e a oportunidade também está disponível para pessoas com deficiência (PCD). A exigência para a vaga é formação completa em pedagogia ou magistério.

Já a Pastoral do Menor está com vaga aberta para motorista, oferecendo salário de R$ 2.312,64, vale alimentação de R$ 199,12, refeição fornecida na unidade, além de seguro de vida e assistência saúde. A carga horária é de 44 horas semanais, e a vaga também está disponível para pessoas com deficiência (PCD). É necessário ter CNH categoria B, e experiência com transporte de crianças será um diferencial. O funcionário ainda contará com a credencial plena no Sesc Franca como benefício.