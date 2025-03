Professores do Sesi e Senai entram em greve na próxima segunda

A greve dos profissionais do Sesi (Serviço Social da Indústria) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vai acontecer a partir do dia 31 de março em Franca e em todo o Estado de São Paulo, de acordo com o sindicato da categoria. A motivação é a falta de acordo com a instituição, que ofereceu apenas 0,33% de aumento real nos salários, totalizando 5,20%.

O Sesi tinha até quarta-feira, 15h, para se manifestar com uma nova proposta para os profissionais, que buscavam valorização profissional e financeira, porém, essa expectativa não foi suprida. E, em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, 27, a paralisação dos funcionários da indústria foi confirmada, segundo Sinteee Franca (Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Franca).

A presidente do sindicato, Juliana Bauer, confirmou a greve, além de informar que o Sesi comunicou aos pais que pretende manter as aulas normalmente. Mas, segundo ela, a expectativa é que, se ocorrer, as aulas devem ser ministradas por professores substitutos.