Professor de Franca está desaparecido há 13 dias: 'Desesperados'

O desaparecimento do professor Sebastião de Sousa Filho, 39 anos, completa 13 dias nesta sexta-feira, 25. Ele foi visto pela última vez no dia 15, nas proximidades do seu apartamento no bairro Palermo, na região oeste de Franca.

A irmã de Sebastião, Maria Cristina de Sousa, de 50 anos, relata que a família fez o boletim de ocorrência três dias depois do sumiço do irmão, e até o momento nenhuma informação sobre o paradeiro dele foi informada.

“O síndico viu ele por último e, depois, ninguém mais. Ele saiu a pé. A única informação que a gente tem é que ele foi visto sentado na calçada do apartamento. Nós somos em sete irmãos, estamos desesperados com o sumiço dele. Agora nem o celular está chamando mais. A gente nem dorme direito, minha outra irmã nem está dormindo”, diz Maria Cristina.