Golpe do ‘falso advogado’ faz vítimas em Franca

Criminosos seguem aplicando o golpe do falso advogado em Franca. Uma advogada relata que vários clientes de seu escritório acabaram realizando pagamentos via pix a pessoas que estão se passando por advogados na cidade.

Segundo a advogada Érika Valim, especializada em direito previdenciário e trabalhista, um cliente teve um prejuízo de R$ 10 mil, nesta semana. Outros dois clientes foram ao escritório da advogada para fazer os pagamentos pessoalmente.

Érika usou as redes sociais para fazer um alerta. “Nosso escritório não solicita pagamentos por WhatsApp (Pix) relacionados a guias de processos judiciais. Um cliente foi ao nosso escritório com R$ 4 mil para realizar o pagamento, momento em que descobrimos o golpe. Outro cliente perdeu R$ 10 mil: ele fez um pagamento de R$ 7 mil via Pix e, em seguida, o restante do valor,” disse a advogada, preservando os nomes dos clientes.