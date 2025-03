Franca tem sessões de cinema grátis em abril; saiba como agendar

O Cine Cultural, projeto desenvolvido pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), está com agenda aberta para abril, com o intuito de levar sessões de cinema gratuitas a bairros de Franca que se interessarem pela iniciativa.

As sessões podem ser realizadas em escolas, ONGs, centros comunitários ou qualquer entidade de utilidade pública. Basta entrar em contato com a Acif e agendar sua participação, de forma totalmente gratuita.

“Toda a estrutura, desde telão e equipamento audiovisual à equipe técnica e 50 cadeiras são oferecidos pela Acif. À entidade parceira cabe à cessão do local, com energia elétrica e banheiros, assim como o convite de participação junto ao seu público”, explica a coordenadora de marketing da Acif, Camila de Deus. “Com o propósito de ampliar o acesso da comunidade à cultura, o Cine Acif nasceu há quase 10 anos, tendo atendido a mais de 30 mil pessoas neste período”, conta.