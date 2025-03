‘Vitória expressiva’, diz Helinho após partida no Nordeste

O Sesi Franca Basquete cumpriu o primeiro compromisso no Nordeste do país ao vencer a Unifacisa, por 83 a 71, nesta quinta-feira, 26, em Campina Grande (PB), pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

A delegação francana permanece na região para enfrentar o Fortaleza neste sábado, 28, às 19h30, no Ceará, pela sequência do segundo turno do campeonato nacional.

O técnico Helinho Garcia avaliou o resultado contra o Unifacisa, com destaque para a defesa do time. "Tivemos uma vitória expressiva contra um adversário que, para mim, está entre as grandes equipes do NBB. Isso nos dá confiança, principalmente pela defesa que conseguimos colocar em prática com muita intensidade e obediência tática”.