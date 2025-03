Treinamento da São José capacita motoristas para atender PCDs

A concessionária São José promoveu, no último sábado, 22, um treinamento especial para motoristas, com o objetivo de prepará-los para um atendimento mais eficiente e humanizado a pessoas com deficiência (PCDs). A capacitação foi realizada em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Social de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat), com foco no aprimoramento da qualidade do transporte público em Franca.

O intuito da ação foi oferecer um atendimento mais seguro, acessível e respeitoso aos passageiros com deficiência, garantindo não apenas conforto, mas também a plena inclusão e a conscientização dos profissionais. Além dos motoristas de ônibus, a formação envolveu motoristas de vans da operadora, bem como colaboradores de outras áreas da empresa, como manutenção e setor administrativo, reforçando a importância de um atendimento integrado e humanizado.

Durante o treinamento, os funcionários participaram de dinâmicas práticas que simularam as dificuldades enfrentadas pelos passageiros com deficiência no cotidiano, com o objetivo de sensibilizá-los e gerar empatia. Dessa forma, os profissionais puderam vivenciar, de maneira mais realista, as situações que exigem mais cuidado, atenção e responsabilidade durante o atendimento a esse público. A ação reforça o compromisso da concessionária em promover a acessibilidade e a qualidade no serviço de transporte público da cidade.