Consulte seu nome grátis e sem sair de casa com o app da ACIF

Verificar sua situação financeira de onde estiver, sem precisar se deslocar, de forma gratuita e segura, agora é possível com o aplicativo “ACIF Franca”, da Associação do Comércio e Indústria de Franca. Disponível para download na Play Store e App Store, o app permite ao usuário saber se há restrições a seu CPF no banco de dados da Equifax/Boa Vista, antigo SCPC, a fim de que ele possa organizar suas finanças, evitar surpresas ao tentar crédito e, até mesmo, buscar acordos para se regularizar.

Além disso, o aplicativo oferece acesso a:

Mural com vagas de emprego com mais de 50 oportunidades para profissionais das mais diversas áreas, como auxiliar administrativo, atendente para rede de fast food, analista fiscal, vendedores, contadores, costureiras e muito mais;

Clube de Benefícios com descontos exclusivos em restaurantes, lojas de vestuário, decoração, presentes, automotivas, turismo e etc.

Notícias empresariais com a agenda semanal de eventos para saber o que vai ‘rolar’ na cidade, durante o fim de semana;

Horário do comércio em dias úteis, feriados e datas especiais, como Dia das Mães, Black Friday e Natal;

Guia comercial segmentado, com contato de estabelecimentos associados para que você tenha segurança na hora de escolher onde comprar e muito mais.

Para quem empreende, ainda é possível verificar agenda de cursos e eventos empresariais e usar o Clube de Benefícios como vitrine para produtos e serviços de forma promocional. Também é possível acessar todos os serviços da ACIF, como orientações jurídicas, de marketing, financeira e Certificação Digital.

“O APP ACIF é uma plataforma completa e segura, com soluções que atendem a população e a comunidade empreendedora de Franca”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “É uma iniciativa capaz de facilitar a dinâmica de interação do associado com as nossas ferramentas de suporte à gestão, e também da população com nossos serviços de utilidade pública, como o Empregos ACIF”, diz.

Baixe agora o app ACIF Franca e aproveite.

Serviço

Download gratuito do App ACIF

Baixe via Android: https://bit.ly/4hyi0wz

Baixe via iOS: https://apple.co/3PPTCea