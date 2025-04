Francano escapa da morte após queda de penhasco em trilha

Astolfo Reis, de 40 anos, pode comemorar um novo aniversário: o dia 21 de abril. Na data, última segunda-feira, ele sobreviveu a uma queda de pelo menos 25 metros enquanto fazia trilha na região da “Igrejinha”, em Claraval (MG). Bombeiro civil, Astolfo escorregou em uma área de penhasco e despencou em meio à vegetação. Apesar da gravidade do acidente, ele teve “apenas” uma luxação no braço esquerdo e um rompimento no pulso direito, que exigiu cirurgia.

O francano recebeu alta no dia seguinte após atendimento na Santa Casa de Franca e contou os detalhes da experiência. “Foi um erro meu, um excesso de confiança. Acabei escorregando e caí. Semana que vem, quando tirar as faixas do braço, quero voltar lá só pra ver exatamente a altura. Mas posso garantir que são, no mínimo, 25 metros”, relatou Astolfo.

O resgate foi feito por amigos trilheiros, que estavam na mesma região e agiram rapidamente. Com uma maca de tecido que o próprio Astolfo carregava na mochila, os companheiros conseguiram retirá-lo de uma área de mata densa e fechada até o ponto de encontro com o Samu, que o transportou até a ambulância com uma maca rígida.