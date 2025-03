Sabe-se de você

Tão pouco!

E tanto...

Sabe-se

de seu labor

de seu amor

do pai zeloso

do filho de Deus fervoroso.

Pouco se sabe

De suas noites insones

quando a confiança farfalhava

e a ela na Luz buscava.

De seus dias cansados

de pés exaustos

Qual caminho seguir?

Era no silêncio imergir

pra perceber a guiança,

a paz, a proteção

no sentido da gratidão.

Zelita Verzola é professora, escritora, membro da Academia Francana de Letras.