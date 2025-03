Tupi or not tupi

Um elemento a ser destacado por ser a alma do enredo é a metamorfose, marca do sobrenatural, do maravilhoso e do fantástico. Fenômeno constante que faz a história andar, ela se manifesta de dois modos distintos: o antropomorfismo e o zoomorfismo. Homens e bichos trocam muitas vezes de modo e status- na selva, no céu, nas cidades, sob chuva de sarcasmos, ironias e violências do narrador. Contrabalançando esses aspectos contundentes e ácidos, e conferindo alguma leveza, o prosador, também grande poeta, brilha ao traduzir as lendas indígenas recolhidas e publicadas pelo etnólogo alemão Koch-Grünberg. Por sua própria natureza repletas de metáforas ligadas a fatos da natureza, as lendas se unem a provérbios, repentes, canções populares e registros folclóricos articulando-se de maneira lírica para construir uma espécie de alegoria nacional em torno da história do protagonista e do povo que ele representa.

Com diferença de décadas reli ‘Macunaíma’ para participar de encontro em grupo de leitura do qual passei ultimamente a fazer parte com muita alegria. Foi um ganho para mim, nessa altura do campeonato. Têm razão os que dizem que lemos de forma diferente conforme a idade e as experiências. Senti o livro mais atual que nunca nas suas críticas pautadas pelo humor e pela fábula. Continua sendo difícil analisá-lo em mil palavras. Mas se tivesse de me ater a único vocábulo para traduzir sua riqueza temática e linguística usaria ‘diversidade’. Porque é mostrando essa nossa característica que Mário de Andrade chama a atenção do leitor brasileiro para a parte que lhe cabe como herdeiro de uma tradição que enquanto força transmitida por gerações se atualiza em nosso modo de ser e viver.

Cabe aqui lembrar que no mesmo ano em que Mário de Andrade publicou ‘Macunaíma’’, outro grande nome das nossas letras, Oswald de Andrade, apresentou seu Manifesto Antropofágico, que exaltava a identidade brasileira por meio da manifestação cultural do país sem a dependência da cultura estrangeira. O documento tornou-se um marco do Modernismo brasileiro e sua frase ‘Tupi or not tupi, that is the question’, uma ‘boutade’ a partir da fala de Hamlet na peça homônima de Shakespeare, ‘To be or not to be, that is the question,’ constitui uma das muitas metáforas que remetem à ideia de “ser ou não ser brasileiro.”