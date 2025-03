Bancário e diretor de sindicato morre aos 58 anos, em Franca

A categoria dos bancários de Franca e região está em luto. Morreu nesta quinta-feira, 20, Adenílson Donizeti Guiraldelli, conhecido como Biribinha, aos 58 anos. Adenílson passou mal na sede do próprio Sindicato, e morreu. Ele deixa mulher e filhos.

Adenílson é natural de Patrocínio Paulista, mas fez toda sua carreira de bancário em Franca. Ele era membro diretor atuante do Sindicato dos Bancários de Franca. Era funcionário do Banco Mercantil do Brasil, tendo atuado também no Banco Itaú.

O Sindicato dos Bancários de Franca divulgou nota de pesar. “É com imenso pesar que o Sindicato dos Bancários de Franca comunica o falecimento de seu Secretário Geral Adenílson Donizeti Guiraldelli (Biribinha). Adenilson também exercia o cargo de Delegado Suplente junto à CONTEC na Federação dos Bancários de SP e MS, tendo prestado relevantes serviços à categoria bancária de Franca e Região”.

O velório está sendo realizado nesta sexta-feira, 21, na sala 2 do Velório São Vicente, das 6h às 15h30. O sepultamento será no cemitério de São Tomás de Aquino, às 16h desta sexta-feira, 21.