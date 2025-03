Sapateiros de Franca aprovam reajuste salarial de 8%

Os trabalhadores da indústria calçadista de Franca aprovaram, em assembleia realizada nesta quinta-feira, 20, o reajuste salarial de 8% negociado entre o Sindicato dos Sapateiros e o Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca). O acordo garante a reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 4,87%, além de um aumento real de 3,13%.

Além do reajuste, os sapateiros conquistaram o pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) equivalente a 110 horas e um abono escolar no valor de R$ 401. As demais cláusulas da convenção coletiva foram mantidas.

Com a aprovação do acordo, o novo piso salarial e os benefícios passam a valer para os trabalhadores do setor desde a data-base, que é dia 1º de março.