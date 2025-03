'Poder da oração': médica vê bebê voltar à vida nos braços da mãe

A pediatra Marta Dornellas ainda tenta encontrar as palavras para descrever o que presenciou. "Eu resolvi fazer esse vídeo porque, às vezes, a gente só mostra as doenças, só as coisas materiais que nós médicos presenciamos. Eu queria deixar o meu depoimento em relação ao que aconteceu aqui no nosso hospital, aqui com o nosso Davi, que foi afogado".

Foi quando a mãe do menino, que trabalha como técnica de enfermagem na unidade, pediu para segurá-lo. "A gente autorizou. Ela ficou com essa criança no colo, e a avó, que não escorria nenhuma lágrima, teve o poder da oração".

A cena que se seguiu impactou todos na sala. "Ela fez uma oração tão forte, mas tão forte, que todas as técnicas em volta começaram a chorar. Os médicos, as enfermeiras, todos chorando. E essa avó com o poder de Deus, com o poder da oração, forte, ela pedindo a Deus pelo netinho dela".

A declaração de óbito havia sido assinada. A equipe se preparava para liberar o corpo da criança. Foi então que Marta, ao passar a mão na cabeça do bebê, percebeu algo diferente. "Eu vi que ele estava rosadinho. Senti o pulso dele de volta. Eu falei: 'Não estou acreditando no que estou vendo'".