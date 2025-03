Franca: Homem diz à polícia ser criança que sumiu há 55 anos

João Luiz Cori Martins, um aposentado de 48 anos, afirma se lembrar de tudo. Ele conta que teria fugido da fazenda para escapar de um abuso sexual. Na estrada, encontrou um caminhoneiro que o levou para o Rio de Janeiro, mas o homem era violento. Após a morte do motorista, João foi adotado por outra família.

Ele contou que foi sequestrado por um caminhoneiro e decidiu procurar a polícia após assistir a reportagens da Record com entrevistas da mãe de Mauro, Maria Esmeraldina, de 75 anos, que sofre há décadas sem notícias do filho.

Um homem viajou do Rio de Janeiro até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca neste domingo, 16, alegando ser Mauro Lúcio Apolinário, criança que desapareceu há 55 anos. O então menino, morador de Franca, sumiu em uma fazenda na região de São José da Bela Vista quando tinha quatro anos de idade, em 12 de maio de 1970.

"Eu vim porque vi o vídeo da minha mãe me procurando na internet, a mãe que me gerou. Lembro-me muito bem dela, nunca a esqueci", disse João.

A esperança do reencontro

Com apenas uma pequena bolsa, João percorreu mais de 800 quilômetros até Franca para tentar reencontrar a suposta mãe biológica. A idosa, de 75 anos, sempre morou na cidade e, na época do desaparecimento, trabalhava com a família em uma fazenda. Durante a colheita de café, João teria se afastado para acompanhar um fazendeiro e nunca mais foi visto.

Neste domingo, 16, a equipe da Record Interior acompanhou a ida da polícia à casa de Maria Esmeraldina. Indisposta por problemas de saúde, ela permaneceu em casa enquanto a irmã, Luzia Apolinário, foi à delegacia reconhecer o suposto sobrinho.