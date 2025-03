Economize até 40% em planos médicos, com a ACIF 

Garantir acesso a planos médicos com preços reduzidos, sem burocracia e com atendimento personalizado: essa é a proposta do Saúde ACIF, iniciativa da Associação do Comércio e Indústria de Franca que permite a MEIs, micro e pequenas empresas usufruírem das mesmas vantagens dos planos empresariais, incluindo descontos de até 40% em relação a planos voltados a Pessoas Físicas, com a facilidade de contratação a partir de uma única vida. Para contratações até 15 de maio, o Saúde ACIF ainda garante a liberação de carências para consultas e exames simples.

As informações sobre o serviço podem ser obtidas pelo telefone (16) 9 99384-8289, via ligação ou WhatsApp. “O atendimento da ACIF é nota 10!” afirma Francisco Assis Nascimento, sócio da Contacto Serviços Administrativos que, recentemente, atualizou seu contrato com o Saúde ACIF.

“Planos médicos empresariais têm custo reduzido, mas exigem uma contratação mínima de vidas. O Saúde ACIF elimina essa barreira, permitindo que MEIs e pequenas empresas contratem o serviço com valores empresariais, mesmo para uma única vida”, explica Jéssica Ravagnani, coordenadora do Saúde ACIF. “Além disso, o contratante pode incluir cônjuges, filhos e colaboradores, garantindo o mesmo benefício a todos”, completa.

Com mais de 30 anos de experiência, 5 mil usuários ativos e parcerias com as maiores operadoras de planos médicos de Franca, o Saúde ACIF se destaca por um atendimento humanizado e personalizado, centralizando o suporte para seus associados — seja presencialmente ou em atendimento digital, sempre com um atendente real.

A coordenadora da NewSun Energy Group, empresa associada à entidade e usuária do Saúde ACIF, conta sobre sua experiência com o serviço que a empresa disponibiliza a seu quadro de colaboradores, subsidiando-o em 100%.

“Os benefícios do Saúde ACIF para a NewSun são inúmeros! Além da segurança de ter um atendimento médico acessível e estruturado, percebemos que isso impacta diretamente no clima organizacional, trazendo mais tranquilidade, satisfação e engajamento. Aqui na NewSun, acreditamos que cuidar das pessoas é essencial, e o Saúde ACIF tem sido um grande parceiro nesse compromisso”, diz. “Ter um convênio médico totalmente custeado pela empresa é uma forma de mostrar o quanto nos preocupamos com o bem-estar dos nossos colaboradores. Sabemos que a saúde é um dos pilares mais importantes da qualidade de vida, e proporcionar esse cuidado faz toda a diferença no dia a dia da equipe.”.



Serviço

Saúde ACIF

O que é: acesso a planos médicos com vantagens empresariais, com desconto de até 40% em relação aos planos de Pessoas Físicas, com contratação a partir de uma vida. Liberação de carência para consultas e exames simples até 15/05/25.

Contato: Clique e fale com o Saúde ACIF pelo WhatsApp https://bit.ly/4hCN4ea