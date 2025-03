Corpo encontrado em cachoeira de Franca é de um jovem de 24 anos

O desaparecimento de Cezar Henrique Rezende Mota, de 24 anos, teve um desfecho trágico na manhã desse domingo, 16. Após três dias de angústia e buscas intensas, o corpo do jovem foi encontrado em uma área de difícil acesso, na cachoeira do Jardim Aeroporto 4, zona sul de Franca. O sepultamento será direto, sem velório, e está marcado para as 10h desta segunda-feira, 17 no Cemitério Santo Agostinho.

Rumores e denúncias indicavam que Cezar poderia ter sido assassinado e jogado em uma mata da região, mas a falta de uma localização exata dificultava as buscas. O cenário mudou quando a Polícia utilizou drones para sobrevoar a área, conseguindo localizar o corpo em um ponto de difícil acesso, em uma cachoeira com aproximadamente 50 metros de altura.

Com a descoberta, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde sua identidade foi oficialmente confirmada por familiares.

A família, ainda em choque, afirma que Cezar não tinha envolvimento com drogas, o que torna o caso ainda mais intrigante. A causa da morte ainda não foi esclarecida e as investigações seguem para determinar o que realmente aconteceu, nos últimos momentos de vida do jovem.