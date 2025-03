Criminosos cortam cabelo e gastam em padaria com cartão achado

Um homem de 50 anos teve uma surpresa desagradável ao perceber que sua carteira, contendo documentos e cartão de crédito, havia sido perdida. O alerta veio quando começou a receber notificações de compras feitas em seu nome na noite deste sábado, 15, em Franca. Em poucos minutos, criminosos já haviam gasto mais de R$ 300 em estabelecimentos da cidade, incluindo uma barbearia e uma padaria.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima só percebeu a perda da carteira quando começaram a chegar notificações de compras realizadas com seu cartão de crédito. Imediatamente, ele verificou os locais onde os gastos ocorreram e entrou em contato com os estabelecimentos.

Na barbearia, funcionários relataram que dois homens magros passaram pelo local e cortaram o cabelo. Pouco depois, os mesmos indivíduos foram a uma padaria, onde usaram um cartão para comprar alimentos.