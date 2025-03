Ladrão quebra vidro de carro e furta carteira durante missa

Um designer de calçados, de 45 anos, teve o vidro do seu carro estourado e a carteira furtada na noite de quinta-feira, 13. O crime aconteceu enquanto ele participava de uma missa no Santuário de Santo Antônio, no bairro Nova Franca.

Por volta das 19h, o homem deixou seu veículo próximo à entrada do estacionamento do Paço Municipal e seguiu com a família para a igreja. Cinquenta minutos depois, ao retornar, deparou-se com o vidro do carro quebrado.

Ao verificar o interior do veículo, percebeu que sua carteira, com documentos pessoais e cartões de crédito, que estava guardada no suporte da porta, havia sido levada.